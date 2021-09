Rifiuti abbandonati, vice sindaco "detective" per trovare i maleducati

NOVI LIGURE — Il vicesindaco di Novi Ligure Diego Accili prosegue la sua crociata per fermare chi imbratta la città. Qualche tempo fa con un video aveva rampognato i maleducati che si “dimenticano” di raccogliere le deiezioni del proprio cane. Stavolta il numero 2 della giunta comunale ha scovato un mucchio di rifiuti abbandonati in strada del Castellone e ha deciso di andare in fondo alla questione.

Accili, esaminando la spazzatura disseminata a bordo strada (immondizia, vernici, apparecchi elettrici, batterie...), ha trovato anche due tessere Sky che ha consegnato ai carabinieri: «Spero servano a risalire all’identità del responsabile, per castigarlo a dovere», ha fatto sapere il vicesindaco.

La zona tra Novi Ligure e Monterotondo, così come il basso Pieve (in particolare strada dell’Imperatore), è frequentemente teatro dell’abbandono di spazzatura. Una pratica incivile oltre che stupida: esiste un servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti e i numerosi centri di raccolta sparsi sul territorio (come quello del Cipian) sono a disposizione per raccogliere, sempre gratuitamente, ogni tipo di rifiuto.

Diego Accili