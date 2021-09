Visite animate al Forte, protagonisti i bambini

GAVI — Lo scorso 12 settembre, il Rotaract Club Gavi Libarna in collaborazione con la Direzione Musei del Piemonte, con l’Interact e con il Rotary, ha organizzato presso il Forte di Gavi visite guidate in costumi d’epoca rivolte principalmente alle famiglie.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati i bambini che si sono divertiti ad assistere al “Forte Animato”, una serie di racconti con animazione interpretati dai ragazzi del Rotaract e dell’Interact che, attraverso i travestimenti e la narrazione, hanno voluto far conoscere ai bambini la storia del Forte e far loro ripercorrere alcuni tra i momenti più importanti e anche divertenti, come la storia del Paggio che, temendo di non essere più al sicuro al Forte, fugge lasciando sola la Principessa Gavina.

«Un grazie particolare al direttore del Forte che ha permesso lo svolgimento dell’evento, le cui offerte sono state donate alla Croce Rossa di Gavi», fanno sapere dal Rotaract.