Deiezione canine, oltre 50 cestini per arginare i maleducati

NOVI LIGURE — Un argine contro la maleducazione: in accordo con l’amministrazione comunale, in varie zone di Novi Ligure, Gestione Ambiente ha ampliato l’installazione di nuovi cestini dedicati alle deiezioni canine. In tutta la città sono stati finora installati oltre 50 cestini.

Nelle scorse settimane, il vicesindaco Diego Accili si è prodigato in una campagna sui social network per chiedere il rispetto delle regole del decoro civico e in diverse zone di Novi Ligure uno dei problemi di pulizia più sentiti è proprio quello delle deiezioni canine.

La mappa dei contenitori

• corso Italia (civico 32)

• corso Piave (civico 25 nel parcheggio)

• corso Marenco (al civico 17 e al civico 167)

• Quartiere Euronovi (all’ingresso di via Nino Bixio – ingresso cimitero)

• Giardini della Pace

• Giardini Garibaldi (in via Cavallotti civico 116 e in via Garibaldi civico 95 lato edicola)

• Piazza XI settembre

• Parco Aurora

• Parco Castello (all’interno del Parco nella parte più alta)

• Parco Green

• piazza Leoni di Liguria-Ex Caserma Giorgi (al civico 37 interno Caserma)

• piazza XXVII aprile (al civico 4 vicino fontana della piazzetta)

• piazza XX settembre (marciapiede rialzato di via Raggio)

• via Manzoni (civico 30)

• via Bruno Molinari (al civico 3/B)

• via Benedetto Croce (al civico 22)

• via Bologna (al civico 2)

• via Dante (al civico 3)

• via don Dacatra (nella piazza vicino alla segnaletica orario pulizia strade)

• via Turati (al civico 17)

• via Fratelli Rosselli (al civico 2)

• via Carducci (al civico 8)

• via Garibaldi (al civico 67)

• via Mazzini – pista ciclabile (al civico 122 davanti negozio Provini)

• via Verdi (al civico 134 presso Scuola Zucca,al civico 38 all’intersezione con via Monte Rosa e al civico 41 rotonda corso Italia)

• via Gazzuolo (a sinistra e a destra dei Giardini Papa Giovanni Paolo II)

• via Guglielmo Oberdan (al civico 22)

• via IV Novembre (al civico 31/33)

• via Istituto Oneto (all’intersezione con la salita Bricchetta accanto al supermercato Galassia)

• via Lodolino (al civico 18 retro Scuola)

• via Monte di Pietà (al civico 9-11)

• via Monte Pasubio (al civico 18)

• via Monte Sabotino (al civico 29/A nel parcheggio centrale)

• via Nino Bixio (al civico 13)

• via Ovada (presso la chiesetta e presso il supermercato Penny Market nel parcheggio vicino alla campana del vetro)

• via Papa Giovanni XXIII (al civico 37 all’intersezione con via Cesare Battisti)

• via Pietro Isola/piazza delle Corriere (al civico 20)

• via Ginocchio (al civico 11)

• via San Giovanni Bosco (al civico 81 e al civico 118)

• via Canzio (al civico 32 all’intersezione con via Casteldragone)

• via Testa (al civico 14)

• via Trieste (al civico 13)

• via Giordano (al civico 1 all’incrocio con via Sottobelvedere)

• via Terracini (al civico 33)

• via Rattazzi (al civico 14 dopo le scuole)

• viale Saffi (al civico 12 davanti alle scalinate e al civico 58)

• viale della Rimembranza (al civico 16 all’intersezione con via Monte Pasubio e al civico 63 in zona Frati)

• viale Pinan Cichero (al civico 32/34)