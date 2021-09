Festa della moneta, il canto attraverso i secoli con il coro Artemusica

NOVI LIGURE — La Festa della Moneta e delle Fiere di cambio che prenderà il via oggi a Novi Ligure non è solo storia ed economia ma anche musica. Sabato 25 settembre alle 21.00, infatti, presso la suggestiva cornice della Basilica della Maddalena, si esibirà il prestigioso coro Artemusica di Valperga (Torino) in un concerto dal titolo “L’incanto della vocalità”, diretto da Debora Bria con accompagnamento al pianoforte di Carlo Beltramo.

L’ensemble è considerato tra le più importanti realtà corali italiane e viene fondato nel 2002 da Bria e Beltramo. La formazione svolge attività concertistica, collaborazioni artistiche, stage in Italia e all’estero ed è spesso invitata in prestigiosi festival e rassegne nazionali e internazionali. Ha al suo attivo la realizzazione di diversi cd ed è risultata vincitrice di importanti concorsi tra i quali il concorso polifonico nazionale “Guido d’Arezzo” e il concorso “Vittorio Veneto”.

Artemusica è stato inoltre vincitore assoluto di categoria, quale miglior coro italiano e miglior direttore, all’International Choir Competition di Riva del Garda nel 2016. Il repertorio affronterà un repertorio misto attraverso i secoli senza tralasciare autori a partire dal Cinquecento.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti disponibili. Necessario esibire green pass. L’evento è organizzato dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con la rassegna “Orchestra in provincia” dell’Orchestra Classica di Alessandria.