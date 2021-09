Esce di strada e per estrarla dall'auto arrivano i vigili del fuoco

GAVI - È servito l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Novi Ligure questo pomeriggio alle 18 per estrarre dall'auto la conducente di un auto coinvolta in un sinistro lungo la provinciale 158, all'altezza del km1.

La donna, soccorsa poi dal personale del 118, è stata tirata fuori dall'abitacolo con l'ausilio di cavi d'acciaio che i vigili del fuoco hanno utilizzato anche per mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri di Gavi.