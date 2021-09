Forza e Virtù, buona prova degli Junior. Ora si guarda ai nazionali

VERCELLI — Buona prova per gli atleti della Forza e Virtù a Vercelli, nella prima prova del campionato regionale individuale gold, junior e senior disputato domenica a Vercelli. In questo primo appuntamento di campionato, dopo alcuni mesi di stop nelle competizioni federali, i ginnasti di Novi Ligure si sono distinti in ciascuna fascia di appartenenza.

Sebastiano Chiappino, nella fascia Junior 3, si aggiudica la prima posizione nelle specialità corpo libero e volteggio dimostrando una buona preparazione e un’ottima esecuzione che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle ginnasti di più alto valore nazionale. Matteo Lamborizio nella fascia Junior 1 si aggiudica le specialità volteggio e parallele mentre conclude in seconda posizione a corpo libero e sbarra. Nicola Morabito in Junior 2 conclude la sua gara con un secondo posto alla sbarra, terzo alle parallele e quinto al corpo libero.

«Come prima prova, i nostri ragazzi hanno dimostrato di essere a un discreto livello di preparazione e questo ci servirà come riferimento per i prossimi appuntamenti di campionato che si svolgeranno nel mese di ottobre – dicono gli istruttori della società – Potremo arrivare nelle migliori condizioni ai prossimi campionati italiani individuali in programma alla fine di novembre».