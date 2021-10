Sclerosi multipla, la mela di Aism per la solidarietà

NOVI LIGURE — Da oggi a lunedì 4 ottobre torna la “Mela di Aism”, evento organizzato sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica e con il patrocinio della fondazione Pubblicità Progresso. Testimonial, sempre al fianco dell’associazione sclerosi multipla, chef Alessandro Borghese, che anche in questa occasione ha voluto dare il volto all’iniziativa, che prevede la distribuzione di oltre 2 milioni di mele per un’offerta minima di 9 euro.

Anche nella nostra provincia le principali piazze, chiese, centri commerciali, uffici e negozi profumeranno di solidarietà: i fondi raccolti saranno destinati in parte alla Fism, fondazione di Aism che finanzia la ricerca scientifica, e in parte a sostenere le molte attività che vengono organizzate ed erogate a titolo gratuito alle persone con sclerosi multipla.

A Novi Ligure i volontari saranno presenti in via Girardengo, presso i supermercati Bennet e Galassia, in alcune chiese la domenica mattina e in diversi paesi del novese. Oltre alle postazioni presidiate dai volontari, è possibile prenotare uno o più sacchetti di mele, che saranno consegnati anche a domicilio. Informazioni 0131 232669 o 335 7404411 (anche WhatsApp).