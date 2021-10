Gianluca Campi, il funambolo della fisarmonica in concerto

CASSANO SPINOLA — Lo chiamano il funambolo della fisarmonica, addirittura il Paganini di questo splendido strumento. E questa sera Gianluca Campi sarà in concerto a Cassano Spinola, al teatro Lux (ore 21.30).

Campi racconterà, con il suo fare sereno e coinvolgente, la musica orchestrale concentrata in un unico strumento, la fisarmonica appunto: un sapiente intreccio di tasti, bottoni, leve e ance. Il tutto animato da un mantice che regala una sensazione di vitalità e grande forza.

Quarantacinquenne genovese, Gianluca Campi ha iniziato a studiare fisarmonica all’età di 11 anni. Appena un anno dopo, ha vinto il concorso internazionale di Vercelli per fisarmonica e in seguito ha partecipato al campionato italiano, tenutosi a Genova, dove si è classificato nuovamente al primo posto. Da allora è stato un successo dietro l’altro, fino al trionfo del 2000, quando ha vinto il trofeo mondiale di Alcobaça in Portogallo.

Gianluca Campi si è esibito in tutte le più famose sale concertistiche d’Italia e ha inciso numerosi cd. All’intensa attività concertistica affianca quella didattica ed è membro di giuria nei più importanti concorsi nazionali e internazionali per fisarmonica.

La serata è organizzata dall’associazione Gavazzana Blues. Prenotazione obbligatoria tramite il portale Reservio. Necessario esibire green pass.