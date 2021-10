Sapori d'autunno: ravioli a Francavilla e castagnata a Bosio

Doppio appuntamento con i sapori dell’autunno domenica 10 ottobre, a Francavilla Bisio e a Bosio.

A Francavilla Bisio, la proloco organizza una raviolata “da asporto”, dalle 11.00 alle 14.00. Non è prevista la prenotazione. Per info 346 0395187.

A Bosio invece si rinnova il tradizionale appuntamento con la castagnata organizzata dalla proloco. A partire dalle 14.30, in piazza Primo Luglio, saranno disponibili frittelle dolci e salati, vini novelli, assaggi di gastronomia e naturalmente castagne in tutte le forme. La parte musicale sarà affidata ai Demueluin. Durante il pomeriggio sarà anche possibile assistere alla sfilata dei carri allegorici e ammirare la mostra micologica allestita dal Consorzio di miglioramento fondiario. Per info 348 3973937.