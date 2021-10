In scena a Gavi un "Cyrano" dall'impronta green

GAVI — La compagnia Mulino ad Arte porta in scena la celebre opera di Rostand, il “Cyrano”. Sul palco del teatro Civico di Gavi, venerdì 15 ottobre alle 21.00, Pierpaolo Congiu, Lia Tomatis e Daniele Ronco metteranno in scena una fedele riduzione in versi della famosa pièce che mette al centro il dramma della disparità tra l’essere e l’apparire e il rapporto con la parola poetica.

Cyrano ama, non ricambiato, la bella cugina Rossana, a sua volta innamorata del giovane e bel Cristiano il quale non sa “parlare d’amore”. Cyrano presta al giovane la sua penna e la sua capacità oratoria e i tre protagonisti finiranno per essere legati dal segreto delle celate identità fino al dramma finale.

Mulino ad Arte è una compagnia teatrale fondata nel 2012 da Daniele Ronco, Jacopo Trebbi e Costanza Frola. La loro ricerca si è focalizzata su una produzione “green” per riflettere attraverso il teatro sulle grandi sfide legate all’ambiente. Dal 2020 la compagnia dirige il teatro “Il Mulino” di Piossasco dove ha spostato la sua sede operativa e ha attuato il progetto “The Green theater – Da vecchio mulino a ecoteatro”, vincitore del bando Luoghi della Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto si pone come obiettivo quello di trasformare la struttura nel primo teatro ecosostenibile in Italia.

Tra i loro spettacoli “Mi abbatto e sono felice”, un monologo a impatto zero dove l’attore in sella a una bici produce energia per auto illuminarsi, e “Chaos-Humanoid B12”, uno spettacolo legato alla sopravvivenza della specie. Successivamente è stato ideato il progetto “Teatro a pedali”, un format che permette di alimentare un evento grazie alle pedalate del pubblico.

Sogno Americano, l'anteprima della stagione "Juta no limits" Al teatro della Juta di Arquata Scrivia primo spettacolo con innovative soluzioni tecnologiche per i non vedenti

A causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo teatrodellajuta@gmail.com o al 345 0604219. Necessario esibire green pass.

Lo spettacolo fa parte del progetto “Ri-generazioni Artistiche” organizzato dall’associazione culturale Commedia Community di Arquata Scrivia e dal collettivo Officine Gorilla e selezionato dal bando “Corto Circuito 2020” di Piemonte dal Vivo con il contributo di Fondazione Crt e Regione Piemonte.