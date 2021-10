Videosorveglianza, nuove telecamere in arrivo a Novi

NOVI LIGURE — È cominciata ieri l’installazione di 26 nuove telecamere di sorveglianza a Novi Ligure, che andranno ad aggiungersi alle 59 già esistenti.

«Grazie al lavoro dell’assessore Marisa Franco abbiamo incrementato il controllo del territorio con nuove telecamere. Un rafforzamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità che si possono verificare nelle aree maggiormente esposte», ha detto il sindaco Gian Paolo Cabella.

Nuove telecamere, ecco dove

Nel parco castello saranno posizionate ben 8 postazioni di videosorveglianza, mentre 4 saranno destinate alla Merella e al cimitero della frazione. Tre telecamere terranno d’occhio l’area di sosta di fronte al Museo dei Campionissimi e altre 3 il parcheggio di via Pietro Isola. In piazza Indipendenza, che dopo una certa ora diventa terra di nessuno, sarà posizionata una telecamera. Previste poi 2 occhi elettronici in viale Pinan Cichero, 2 nella zona dei portici vecchi, 2 nei pressi dello stadio Girardengo e una in via San Martino della Battaglia.

I siti sono stati scelti tra quelli «non ancora oggetto di copertura con sistemi di videosorveglianza» e «grazie a queste installazioni avremo una città più sicura e vivibile, un punto cruciale per la nostra amministrazione e per tutta la cittadinanza», ha concluso il sindaco.