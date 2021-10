Serravalle, scuola dell'infanzia intitolata alla pediatra Barbieri

SERRAVALLE SCRIVIA — La scuola dell’infanzia di Serravalle Scrivia sarà intitolata ufficialmente a Luisa Barbieri, storica pediatra del territorio. L’intitolazione, che già è in vigore di fatto, è in programma sabato 23 ottobre alle 10.30 presso il plesso scolastico di via Abbazia n. 41.

La scuola dell’infanzia Barbieri fa parte dell’istituto comprensivo “Martiri della Benedicta”, presieduto da Carlo Oneto. Oltre a lui, ci saranno anche il sindaco Alberto Carbone e l’assessore alla Pubblica istruzione Giulia Marchioni.

Chi era Luisa Barbieri

La dottoressa Luisa Barbieri, nata a Serravalle Scrivia nel 1925, frequentò l’università di Pavia laureandosi in Medicina e chirurgia nel 1955. Successivamente conseguì la specializzazione in Pediatria a Torino nel 1957. È stata iscritta all’Ordine dei medici di Alessandria dal 1955 fino alla sua scomparsa, avvenuta il 1° novembre 2012.

L’amore con Pietro Borgarelli

Formatasi all’ospedale infantile "Cesare Arrigo" di Alessandria, abitò per alcuni anni a Tortona per trasferirsi a Serravalle Scrivia nel 1967 con il marito professor Pietro Borgarelli che fu senatore nella terza legislatura, dal 1958 al 1963.

Nella cittadinanza è ancora vivo il ricordo della dottoressa Barbieri, della grande dedizione con cui esercitò la sua professione assistendo e “facendo crescere” diverse generazioni di ragazzi e della generosità con la quale si prodigò in favore delle famiglie meno fortunate. Esercitò a lungo la sua professione sia con la libera professione presso lo studio di via Palestro, sia collaborando fin dalla sua costituzione con l’asilo nido comunale.

La scuola dell’infanzia Barbieri

A ricordo della sua grande umanità e dell’opera da lei svolta in favore della comunità serravallese, la giunta comunale ha deciso di intitolarle la scuola dell’infanzia statale di via Abbazia, appartenente all’istituto comprensivo “Martiri della Benedicta” di Serravalle Scrivia. La decisione dell’amministrazione comunale è stata pienamente condivisa dall’istituzione scolastica, il cui consiglio di istituto ha approvato all’unanimità l’intitolazione del plesso scolastico alla dottoressa Luisa Barbieri «pediatra storica del nostro territorio».