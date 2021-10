Forza e Virtù, ancora successi nel campionato regionale

TORINO — Ottimi risultati per la Forza e Virtù al campionato regionale di ginnastica. La società sportiva di Novi Ligure è scesa in pedana con Giorgia Piccarolo e Melissa Caraccio nella categoria Junior 1 per le ginnaste nate nel 2008, poi con Matteo Lamborizio, Nicola Morabito, Renè Buccigrossi e Sebastiano Chiappino, sempre tra gli Junior.

Per Giorgia Piccarolo l’appuntamento arrivava dopo ben sei mesi dall’ultima gara e andava affrontato con il giusto mix di determinazione e sicurezza. E così è stato: ha disputato una gara senza errori che le è valsa il primo posto nella classifica generale, alle parallele e alla trave. Per Melissa Caraccio questa era invece la prima volta come Junior 1 Gold: il suo settimo posto è un’iniezione di fiducia per i prossimi impegni.

Matteo Lamborizio (Junior 1) si è aggiudicato il titolo di campione regionale di specialità al volteggio, primo nella classifica di giornata anche al corpo libero che però non gli vale come punteggio per aggiudicarsi anche questa specialità. Conclude in seconda posizione a parallele e sbarra, dimostrando una discreta preparazione che lo inserisce anche al secondo posto nella classifica generale sui sei attrezzi.

Forza e Virtù, buona prova degli Junior. Ora si guarda ai nazionali La società novese di ginnastica artistica ha portato tre atleti sul podio nel campionato regionale individuale disputato a Vercelli

Nicola Morabito (Junior 2) ha vinto il titolo regionale al cavallo con maniglie e conclude la sua gara con un secondo posto a parallele, terzo a sbarra e quinto a corpo libero. Renè Buccigrossi (Junior 1) al suo primo impegno stagionale nella specialità del cavallo con maniglie ha concluso con un buon secondo posto in classifica generale, e Sebastiano Chiappino (Junior 3) ha chiuso al terzo posto al volteggio e al quinto posto al corpo libero.