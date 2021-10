TORTONA - Era un vecchio accumulatore industriale e non una bomba come era parso in un primo momento il motivo dell'interruzione del traffico ferroviario questo pomeriggio tra Arquata Scrivia e Tortona.

Sul luogo, a verificare quanto rinvenuto nei pressi dei binari, e a scoprire come non si trattasse di un ordigno, sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine insieme agli incaricati di Rfi, fin dalle 17.15 di oggi.

Dopo cancellazioni, riprogrammazioni, deviazioni e limitazioni varie il traffico ora è in ripresa.

Complessivamente le variazioni hanno interessato 2 treni Alta Velocità e 2 treni Intercity limitati nel percorso, 1 treno Intercity cancellato, 1 treno Intercity deviato su percorso alternativo, 5 treni Regionali limitati nel percorso.