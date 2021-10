Uniduevalli, visita al giardino botanico Spinarosa di Borghetto

BORGHETTO BORBERA — La scorsa settimana a Fighetto di Borghetto Borbera si è svolta la prima uscita dell’anno per l’Università della terza età “Duevalli Borbera e Scrivia”, in collaborazione con l’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia. Destinazione, il giardino botanico Spinarosa.

Al mattino il presidente del giardino botanico Maurizio Scaglia ha fatto da guida ai numerosi e interessati visitatori e nel pomeriggio si è tenuto il workshop fotografico sul foliage, tenuto da Arrigo Bonanno.

Grande successo dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione di molte persone che hanno il grande desiderio di stare a contatto con la bellezza della natura e tanta voglia di socializzare dopo mesi di rinunce a causa del coronavirus.

La giornata è stata di buon auspicio per una fattiva collaborazione futura tra le associazioni, non solo sotto l’aspetto didattico, ma anche per la valorizzazione e tutela dell’interessante territorio della val Borbera.