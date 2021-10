NOVI LIGURE - A Novi Ligure gli agenti Polfer hanno tratto in salvo una 56enne italiana che si era pericolosamente distesa sui binari. La donna, rimasta senza un impiego, ha tentato l’insano gesto sdraiandosi sulla sede ferroviaria in attesa di un treno, ma le sue urla di disperazione hanno attirato l’attenzione dei poliziotti in servizio di vigilanza che sono riusciti a riportare la signora sulla banchina garantendone l’incolumità.