Diversi appuntamenti in programma a Novi Ligure e nel novese durante questo weekend. Questo pomeriggio a Novi Ligure si terrà la presentazione del volume dedicato alla figura di Andrea Chaves, “Puro e disposto a salire alle stelle” (ore 17.30, biblioteca civica). Il libro raccoglie e riordina le riflessioni di Andrea Chaves sull’opera dantesca esplorandone le connessioni con l’esperienza vissuta da Andrea nella sua vita di sportivo, poeta e divulgatore della Divina Commedia.

Musicanovi, primo concerto

Sempre a Novi, stasera alle 21.00, è in programma il primo concerto della rassegna Musicanovi, all’auditorium Casella presso le ex caserme Giorgi di via Verdi. Questa sera si esibiranno Silvia Regazzo, mezzosoprano; Claudio Proietti, pianoforte; Andrea Nicolini, voce recitante .

Novi, Piante a corte

Domani prenderà il via la manifestazione Piante a corte, che fino a domenica farà fiorire il centro di Novi con addobbi floreali nei palazzi storici. L’evento vuole valorizzare la città nel suo insieme, dalla bellezza dei palazzi storici con le corti, gli androni e i loggiati resi ancora più accoglienti dalle installazioni floreali di fioristi, vivaisti e giardinieri, a quella dell'arte sacra.

Novi, Chiese a porte aperte

Sempre domani e domenica i volontari diocesani di “Chiese a porte aperte”, assieme agli studenti dell’istituto Ciampini-Boccardo, aspettano i cittadini di Novi Ligure e non solo per raccontare storia e bellezza delle chiese rinascimentali e barocche che si trovano lungo il percorso della rassegna “Piante a Corte”: la chiesa di San Pietro, la Collegiata e l’oratorio della Maddalena.

Novi, Dante e Dalì

Domani mattina inoltre in biblioteca sarà inaugurata la mostra dedicata a Dante e Dalì. La pittura surrealista di Salvador Dalì e l’inesauribile universo poetico della Divina Commedia uniti in una mostra bibliografica dal titolo “DanteDalì: Salvador Dalì, la Divine Comédie e le edizioni dantesche della biblioteca civica”.

Berruto a Gavi, Faragli a Santa Croce

Nei dintorni, teatro questa sera a Gavi con “Capolavori”, lo spettacolo di Mauro Berruto, e musica domani sera a Santa Croce di Bosco Marengo con il recital pianistico di Gianluca Faragli. Sempre a Santa Croce, domattina, presentazione del volume dedicato alla storia del complesso monumentale.