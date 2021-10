Calendario artistico novese, una tradizione che si rinnova

NOVI LIGURE — Per anni Aido, l’associazione per la donazione degli organi, ha raccontato Novi Ligure attraverso le immagini: le piazze, i palazzi dipinti, le chiese, gli angoli più belli, più nascosti, più suggestivi sono stati protagonisti anno dopo anno del calendario artistico novese realizzato dall'associazione culturale Orizzonti Novi.

«Quest’anno, per l’edizione 2022, abbiamo pensato di dare voce alla novesità attraverso il suo dialetto, la sua parlata più genuina e autentica, quella dei nostri padri, dei nostri anni, sonorità che devono essere recuperate per non essere dimenticate. L’arguzia, l’ironia, lo spirito di certe espressioni dialettali, non hanno eguali e sono l’autentica essenza dei novesi», spiegano dal gruppo Aido di Novi.

Il dialetto novese

«Lo abbiamo fatto rivolgendoci a chi, da sempre, sa leggere, descrivere e raccontare momenti, fatti, situazioni attraverso la musicalità delle parole in versi del dialetto novese: Gabriella Gandini, autrice di numerosissime composizioni dedicate alla nostra Novi, spesso in grado di rievocare atmosfere e suggestioni antiche», spiegano ancora dall’Aido.

A presentare la pubblicazione “In Fraskaiga u gh’è…”, venerdì 29 ottobre alla biblioteca civica di via Marconi 66, saranno Sergio Tinello, Pier Eligio Bertoli, Gianluigi Bailo e la stessa Gabriella Gandini. L’appuntamento è alle 17.00. Il nuovo calendario artistico novese è già in distribuzione in edicole, librerie e negozi.