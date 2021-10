Lions, screening contro il diabete e raccolta fondi per le scuole

GAVI — Domenica 31 ottobre il Lions Club sarà in piazza Dante a Gavi per promuovere gli screening gratuiti per la valutazione del rischio diabete. L’appuntamento è al mattino, dalle 9.30 alle 12.30.

D’altronde la filosofia dei Lions è sintetizzata nel motto “We serve” e il presidente Giacomo Lolaico ha stabilito un importante obiettivo per la sua annata alla guida del club gaviese: l’acquisto di un montascale per alunni disabili da installare alle scuole medie.

"Incanto" a teatro: raccolta fondi per il montascale della scuola L'iniziativa organizzata dal Lions Club di Gavi ha fruttato 1.300 euro che saranno utilizzati per le medie "De Simoni"

Per raccogliere fondi i soci hanno già organizzato uno spettacolo teatrale i cui protagonisti sono stati Alice Redini e Andrea Robbiano, e una cena dal titolo “E sabato trippa”. Ambedue gli eventi hanno ottenuto un notevole successo di pubblico per cui l’obiettivo prefissato, in termini economici, si avvicina.

Per la raccolta fondi quest’anno è in programma un ultimo evento, sabato 27 e domenica 28 novembre la “Bagna cauda” che è oramai giunta alla quarta edizione.