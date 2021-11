Alluvione 2019, ecco come richiedere gli indennizzi

NOVI LIGURE — Sono stati fissati i criteri per indennizzare privati e aziende danneggiati dall’alluvione di ottobre e novembre 2019. Lo sblocco dei fondi del Dipartimento della Protezione civile e la conseguente ordinanza della Regione Piemonte «permette finalmente all’amministrazione comunale di Novi Ligure di far perfezionare le richieste dei privati e delle attività economiche gravemente danneggiate», dicono da Palazzo Pallavicini.

Per i privati il ristoro potrà ammontare fino a 5 mila euro per i danni all’abitazione principale. Per le attività economiche invece si potrà arrivare fino a 20 mila euro.

Indennizzi alluvione: le scadenze

L’ordinanza regionale ha fissato i seguenti paletti:

le richieste dei privati devono pervenire entro e non oltre lunedì 20 dicembre 2021 con un invio preferibilmente a mezzo pec protocollo@pec.comunenoviligure.it

devono pervenire entro e non oltre lunedì 20 dicembre 2021 con un invio preferibilmente a mezzo pec protocollo@pec.comunenoviligure.it le richieste delle attività economiche e produttive devono pervenire entro e non oltre mercoledì 19 gennaio 2022 esclusivamente a mezzo pec protocollo@pec.comunenoviligure.it

La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Novi Ligure o reperibile presso l’Urp, ufficio relazioni con il pubblico, in formato cartaceo.

Indennizzi alluvione: appuntamenti

Per informazioni sulle integrazioni dell’istanza per i privati o le attività economiche (non agricole), utili alla definizione della stessa, è possibile prendere appuntamento tramite email scrivendo a sit@comune.noviligure.al.it o telefonando il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 allo 0143 772322 per concordare un eventuale appuntamento.

Per informazioni per le attività economiche agricole è necessario rivolgersi all’ufficio Commercio: è possibile prendere appuntamento tramite email scrivendo a commercio@comune.noviligure.al.it o telefonando allo 0143 772271 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.