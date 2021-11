Ripartire dopo il cancro: a Novi la storia di Barbara Biasia

NOVI LIGURE — Barbara Biasia Gex torna a Novi Ligure per presentare il suo secondo libro “Ripartire! Dieci escursioni ispirate da una rinnovata voglia di vivere bene”. Barbara Biasia è una paziente oncologica (affetta da carcinoma mammario metastatico) che ha affrontato con coraggio e forza la malattia anche grazie alla camminate sulle montagne della sua amata Val d’Aosta.

Praticante di Nordic Walking (una tecnica di camminata fatta con gli appositi bastoncini), Barbara aveva già descritto la sua esperienza nel suo primo libro “Due motori per la vita. I miei primi anni di lotta contro il cancro” (presentato a Novi nel 2019), e da quella esperienza è nato il fondo “Due motori per la vita” per l’aiuto ai pazienti oncologici. Inoltre Barbara è molto attiva in “Noi ci siamo” (associazione nazionale italiana delle donne con tumore al seno metastatico).

Barbara Biasia: Ripartire

Barbara sarà in città su invito dell’associazione sportiva dilettantistica Camminanovi, sabato 13 novembre alle 17.00, al Museo dei Campionissimi, a presentare il suo nuovo libro “Ripartire!”. Il libro è stato scritto da Barbara in collaborazione con molti amici e contiene non solo dieci possibili camminate da svolgere in Val d’Aosta (con bastoncini o meno) ma anche tante informazioni utili per il benessere psicofisico – sia delle persone malate che di quelle sane (puntando quindi molto alla prevenzione, in tutte le sue forme). Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto a progetti di assistenza ai pazienti oncologici.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con quindici associazioni di volontariato oncologico della provincia di Alessandria. Barbara Biasia sarà intervistata da Paolo Dalia, responsabile della asd Camminanovi, Mela Cocozza del Cai di Novi, referente per attività di “Montagnoterapia”, l’oncologa dell’ospedale San Giacomo Ilaria Stevani, e Vittorio Fusco, oncologo, promotore dell’accoppiata tra yoga della risata e nordic walking. Paola De Gregorio, istruttrice di nordic walking, illustrerà i principi base di questa disciplina per la corretta postura e il benessere psico-fisico di tutti.

Associazioni oncologiche della provincia

Durante l’appuntamento sono previsti intermezzi musicali a cura di due giovani novesi: Mario Cacopardo al flauto e Umberto Simonassi al violoncello. L’evento sarà l’occasione di incontrare il sorprendente e ricchissimo panorama del volontariato in ambito oncologico nell’intera provincia di Alessandria. Hanno aderito alla manifestazione ben 15 associazioni della provincia: Ciliberto, Iris e Isco di Novi Ligure; Bios, Lilt, Ail, Minetti e Ferrari di Alessandria; Vela di Ovada; Cassola Pasquali di Castelnuovo Scrivia; Cucchi di Tortona; Vitas, Andos e Pulmino Amico di Casale Monferrato; Aiutiamoci a vivere di Acqui Terme.

Il gruppo di Camminanovi