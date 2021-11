Coperte per i quattro zampe del canile donate dai giovani Rotary

NOVI LIGURE — I nostri amici a quattro zampe patiranno un po’ meno il freddo grazie alle coperte che il Rotaract Gavi-Libarna, l’associazione giovanile che fa riferimento al Rotary Club, ha donato al canile di Novi Ligure lo scorso 6 novembre.

Lo stesso giorno si è tenuta anche la tradizionale “Cena in rosso”, organizzata sempre dal Rotaract. Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto Apin “Fair for Hair” del Distretto Rotaract 2032, che si occupa di acquistare delle parrucche per pazienti oncologiche, al fine di semplificare – seppur in minima parte – il loro percorso di cura.

Parrucche per i malati oncologici grazie ai giovani del Rotary Raccolta fondi dei componenti dell'Interact e del Rotaract Gavi-Libarna, associazioni che riuniscono ragazzi a partire dai 14 anni d'età

«È stata anche l’occasione per festeggiare la convivialità e lo spirito della nostra associazione riscoprendone la bellezza quasi dimenticata durante l’ultimo anno di pandemia», spiega Camilla Mortara, prefetto del Rotaract Gavi-Libarna.