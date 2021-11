"Noi per voi", Natale di solidarietà con i prodotti della val Borbera

BORGHETTO BORBERA — Degustare i migliori prodotti della val Borbera, proporre degli originali regali di Natale e aiutare un’associazione di volontariato che si occupa dei bambini affetti dalla sindrome di Angelman: è partita in questi giorni la nuova iniziativa benefica di “Noi per voi”, la onlus con sede a Masone e solide radici a Borghetto Borbera.

Fino al 30 novembre si potranno prenotare ottimi prodotti tipici della val Borbera, come il pandolce del ristorante “Il Fiorile” di Torre Ratti, i “Borbaci” e la crema gianduia spalmabile della pasticceria “Borbakery” di Vignole e la birra “Miché” di Roccaforte Ligure, la prima birra da orzo coltivato interamente in valle. Per info e prenotazioni: Paola, 348 2936967.

I fondi raccolti serviranno a finanziare la cura e la ricerca sulla rara sindrome di Angelman, una malattia gravemente invalidante, che necessita di una costante attenzione medica. L’associazione “Noi per voi” è anche attiva in un progetto a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova: l’acquisto di televisori da installare nelle camerette del nosocomio e di pacchi regalo per i bimbi ricoverati, nonché la consegna di generi alimentari alle case dove vengono ospitati i bambini con genitori bisognosi di cure.