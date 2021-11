Protezione civile, il gruppo s'allarga: bando per nuovi volontari

NOVI LIGURE — A breve il gruppo comunale di Protezione civile, a Novi Ligure, potrà contare su nuovi volontari. L’amministrazione comunale vuole allargare il gruppo e ha varato un bando di reclutamento, che è disponibile sul sito dell’ente e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in formato cartaceo.

«L’incremento dei volontari – spiega il vicesindaco Diego Accili – rientra in un progetto più generale di potenziamento della Protezione Civile a cui stiamo lavorando. Tra le altre cose, è in arrivo anche un nuovo mezzo grazie al cofinanziamento della Regione Piemonte. Ci auguriamo – dice ancora Accili – di ricevere molte adesioni per dare una mano ai nostri volontari che svolgono un compito sempre molto importante sia in caso di emergenze sul territorio che in altre situazioni, come la presenza all’interno dell’hub vaccinale o in occasione di eventi e manifestazioni».

Alla selezione possono partecipare i cittadini italiani, tra 18 e 65 anni, senza distinzione di sesso e residenti nel Comune di Novi Ligure o in uno dei Comuni facenti parte del Com-12. L’interessato verrà sottoposto a un colloquio volto a verificare la qualificazione, l’idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale volontario. L’iscrizione al gruppo comunale di Protezione civile comporta la frequenza obbligatoria al corso di formazione teorico pratico secondo le modalità impartite dall’ufficio competente.

Le domande di ammissione, indirizzate al sindaco del Comune di Novi Ligure – Servizio Protezione Civile, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo (durante gli orari di apertura al pubblico) o inviate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comunenoviligure.it entro e non oltre il 31 dicembre.