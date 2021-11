L’amor pe’ i peccatori, l'attualità di Dante

PASTURANA — Per la prima serata della "Settimana della Cultura", a Pasturana verrà proposto un filmato su Dante realizzato dal personale volontario della biblioteca cittadina, intitolato “L’amor pe’ i peccatori” (opera peraltro già ammessa, la scorsa primavera, al premio patrocinato dal ministero della Cultura “Il maggio dei libri”). Un’intervista corale a carattere divulgativo che, per quanto rigorosamente organizzata sul piano scientifico da Alessia Carrea, si presenta con toni assai leggeri e accessibili a tutti in cui un campione rappresentativo di cittadini pasturanesi: selezionato per sesso, età e scolarizzazione, si confronta sugli episodi più noti della Divina Commedia, dimostrando, di fatto, l’incredibile contemporaneità di un dibattito tutt’altro che concluso. La realizzazione del video è stata curata da Maurizio Scordino e Sergio Adreani.

L'attualità del messaggio dantesco apre la Settimana della Cultura Al via la rassegna che ogni novembre, fin dal 2003, viene organizzata dal Comune di Pasturana