Nuove scritte no vax in città. Accelerata sulla terza dose

NOVI LIGURE — Nuove scritte contro i vaccini sono comparse a Novi Ligure. Dopo quelle apparse ad agosto nei pressi del centro vaccinale di viale dei Campionissimi e quelle vergate con la vernice verde una decina di giorni fa sulla biglietteria dello stadio Girardengo («3, 4, 5 dosi fino alla morte») e nel sottopasso di via Crispi («Vax = morte lunga durata», «Ci bucheremo fino a morire»), ieri è toccato a via Pietro Isola fare i conti con i no vax.

Sui muri del parcheggio che costeggia la via qualcuno ha scritto con una bomboletta spray nera «No green pass - No apartheid», paragonando la certificazione contro il coronavirus alla separazione razziale.



[foto Fusco]

Terza dose alla fascia 40-59 anni

Intanto sta per partire la campagna per la somministrazione della terza dose anche alla fascia d’età che va dai 40 ai 59 anni. Il governo infatti ha anticipato dal 1° dicembre a lunedì 22 novembre la possibilità di iniziare la somministrazione della terza dose per la fascia 40-59 anni. Le prenotazioni sul portale ilPiemontetivaccina.it saranno disponibili a partire da domani, domenica 21 novembre. La terza dose viene somministrata a distanza di 6 mesi dalla seconda. Ci si può prenotare a partire da 15 giorni prima della scadenza.

Terza dose in farmacia

Rimane la possibilità di prenotare la terza dose anche in farmacia, ma sempre a cominciare da 15 giorni prima del termine di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Le farmacie aderenti nella zona del novese sono:

Arquata Scrivia: Giacoboni, Moderna

Bosco Marengo: Gragnolati

Cassano Spinola: Barozzi

Novi Ligure: Bajardi, Giara, Novinove, Pieve, Valletta

Pasturana: Bianchi

Pozzolo Formigaro: Perseghini

Serravalle Scrivia: Balbi

Villalvernia: Ricci

Centro vaccinale: date di apertura

Per le prossime settimane, l’Asl ha stabilito che l’hub vaccinale allestito al centro fieristico Dolci Terre, in viale dei Campionissimi a Novi Ligure, sarà aperto nei giorni 23, 24, 25, 26 e 30 novembre e 1, 2 e 3 dicembre. L’accesso diretto senza prenotazione è ammesso dalle 9.00 alle 12.00 (possono accedere direttamente coloro che non hanno ancora ricevuto la prima dose).