"Leggi. Impara. Cresci": il motto della biblioteca di Pozzolo

POZZOLO FORMIGARO — Un nuovo portale web per accedere ai servizi offerti dalla biblioteca comunale “Caterina De Marco” è stato presentato sabato scorso a Pozzolo Formigaro nella sala consiliare del Comune. Presenti all’incontro l’assessore comunale alla Cultura Lorenzo Caramagna, la responsabile della biblioteca Alessandra Acerbi e Davide Milano, web designer di Mad Group Consulting di Pavia, realizzatore del sito.

La nuova piattaforma telematica nasce con l’obiettivo di divulgare e valorizzare le attività dell’ente e il patrimonio documentario, garantendo una facile consultazione capace di parlare all’utente esperto, cosi come al semplice curioso, attraverso diversi linguaggi, da quello letterario a quello grafico multimediale. Il portale, raggiungibile all'indirizzo www.bibliotecapozzoloformigaro.it è articolato in diverse sezioni e da agili menu, con uno principale (biblioteca, info, servizi, attività e patrimonio), a loro volta suddivisi in specifici sottomenu, così da rispecchiare la ricchezza dell'offerta culturale della biblioteca comunale e soddisfare la curiosità degli utenti interessati a conoscere meglio la struttura.

Il sito si propone, inoltre, come piattaforma di carattere culturale a 360 gradi, quasi una vetrina per l’annuncio di eventi proposti dalle associazioni del territorio (che hanno preso parte numerose all’incontro di sabato), per anticipare l’uscita di libri pubblicati dalle case editrici locali, per annunciare appuntamenti legati alla presentazione degli stessi e agli incontri con gli scrittori.

Durante l'occasione legata al lancio del nuovo sito weh è stata presentata anche la Carta dei Servizi della biblioteca, nella quale sono stati dichiarati gli obiettivi e le priorità dei servizi prestati attualmente, ma anche inteso offrire ai pozzolesi l'opportunità di interagire con proposte di miglioramento per rendere i servizi bibliotecari sempre più rispondenti ai bisogni della comunità.