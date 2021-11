Novi, la prima volta in casa

NOVI - Finalmente in casa: Novi Pallavolo formato trasferta fa poker (di vittorie) questa volta al PalaBarbagelata e occupa il podio del girone A della serie B maschile.

Un crescendo per la squadra di Enrico Dogliero, che annulla Fenera Chieri, alla vigilia tre punti sopra: nei primi due set è un monologo di Moro e compagni, 25/16, 25/20, solo nel terzo c'è più equilibrio, ma i padroni di casa lo chiudono 25/23 e adesso sono al terzo posto, insieme ai rivali di turno, ma con il vantaggio dello scontro diretto a favore.

Un podio dove, alla piazza d'onore, c'è La Bollente Negrini Acqui, che giocherà oggi, alle 17.30, a Lavagna, contro l'Admo: imperativo vittoria piena per i termali di Negro e Astori, per restare agganciati all'Alto Canavese, che impiega poco a battere, in trasferta, Arti e Mestirei (3/0). Fra sette giorni, al Mombarone, ci sarà un derby da alta classifica, tra Acqui e Novi.

Occimiano si prende il derby in rimonta Sotto 2-0, la Nuova Elva vince 27-25 il terzo set e poi domina il tiebreak lasciando per strada il primo punto della stagione

Arredo Frigo a testa alta

In B1 femminile Arredo Frigo Valnegri esce a testa alta dal campo della capolista Capo d'Orso Palau, nella trasferta più lunga e impegnativa (nella fotola squadra in Sardegna). In panchina non c'è coach Ivano Marenco, squalificato per tre turni per le proteste al termine della gara casalinga con Virtus Biella: le sue giocatrici impegnano la prima della classe, quasi due ore di battaglia. Il punteggio dice 3/1 per le sarde, Acqui conquista il terzo 17/25, dopo aver lottato soprattutto nel secondo (25/15 25/20) e nel quarto non riesce a portare il verdetto al tiebreak (25/20). "Ci è mancata un po' di fortuna - così il coach sugli spalti - se avessimo conquistato almeno un punto sarebbe stato più che legittimo. Le ragazze hanno gestito molto bene il campo anche senza di me". Tre in doppia cifra: Colombini e la capitana Mirabelli con 14 punti, Lombardi con 12.

Euromac, disco rosso

In B2 femminile si ferma la corsa verso l'alto di Euromac Mix Casale: un passo indietro anzitutto sul piano del gioco in casa di Reale Mutua Chieri che, alla vigilia, era solo un punto sopra e che, invece, nei primi due set ha vita facile contro le ragazze di coach Francesco Ercole. I parziali sono eloquenti, 25/18 25/13, solo nel terzo le casalesi mettono in terra qualche punto in più e sono più reattive, ma non basta, 25/22.