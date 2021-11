Due nuove "panchine rosse" per dire no alla violenza sulle donne

SERRAVALLE SCRIVIA — Giovedì 25 novembre la Consulta per le pari opportunità di Serravalle Scrivia inaugurerà due nuove “panchine rosse”, situate in via Romita e in piazza Coppi. La data scelta per l’evento è fortemente simbolica: il 25 novembre è infatti la Giornata contro la violenza sulla donne. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alle 11.00 presso la panchina di via Romita, accanto all’istituto Cnos-Fap.

Verranno poi affisse alle panchine due targhe di metallo, risultato di un lavoro di gruppo degli alunni dello Cnos-Fap e dell’Istituto comprensivo Martiri della Benedicta.

In passato la Consulta per le pari opportunità aveva avviato degli incontri di sensibilizzazione dei giovani sulla violenza di genere, organizzati presso le scuole in collaborazione con l’associazione Medea. A causa delle limitazioni occorse nell’ultimo periodo per l’emergenza sanitaria non si è più potuto continuare con gli incontri e la Consulta ha pensato di coinvolgere in maniera diversa le ragazze e i ragazzi proprio invitandoli a proporre dei progetti per le targhe.

«Dopo un periodo di silenzio – ha detto la consigliera per le Pari opportunità Daniela Zino – la Consulta ha ripreso le sue attività. Tramite queste due nuove panchine rosse vogliamo dare un segno alla cittadinanza riguardo al rispetto dei generi».