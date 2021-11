Arrestato in stazione a Novi: doveva essere in carcere

NOVI LIGURE - Gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno arrestato in stazione a Novi Ligure un 43enne italiano.

L'uomo, fermato per un controllo, è risultato gravato da un provvedimento della sospensione dagli arresti domiciliari e il ripristino della detenzione in carcere emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Novara. Per tale motivo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Alessandria.