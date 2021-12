Buoni spesa Covid, a Natale un aiuto alle famiglie in difficoltà

NOVI LIGURE — Ultima possibilità per accedere alla nuova tranche di aiuti a favore delle famiglie in difficoltà economica a causa del coronavirus. Scade infatti domani il bando varato per i residenti di Novi Ligure dal Csp, il consorzio dei servizi sociali. Saranno erogati buoni spesa per importi che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 700 euro per ciascun nucleo familiare.

Il valore dei buoni spesa varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare e all’eventuale presenza di soggetti minori o disabili. Destinatarie degli aiuti sono le famiglie in difficoltà economiche in relazione a condizioni che si sono venute a creare a seguito al Covid, in via prioritaria a favore di coloro che sono privi di ogni forma di sostegno economico sia statale che locale. I buoni potranno essere utilizzati per provvedere all’acquisto di generi di prima necessità.

Buoni spesa: Serravalle Scrivia

A Serravalle Scrivia invece il bando per ottenere i buoni spesa è appena stato emanato. Anche in questo caso si tratta di buoni per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, con priorità per le persone che non sono già assegnatarie di altro sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, Rei, cassa integrazione e così via).

I buoni spesa possono essere richiesti per mail a servizi.sociali@comune.serravalle-scrivia.al.it oppure direttamente presso gli uffici comunale fino al 15 dicembre. I buoni spesa saranno in distribuzione a partire dal 20 dicembre.