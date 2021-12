Hub vaccinale, nuovi orari per terze dosi e accesso diretto

NOVI LIGURE — Nuovi orari per l’hub vaccinale di Novi Ligure. Dal 6 dicembre, la struttura allestita al centro fieristico Dolci Terre rimarrà aperta per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, compresi i festivi (come l’8 dicembre). Il polo vaccinale sarà aperto dalle 8.00 alle 15.00. L’accesso diretto senza prenotazione sarà ammesso dalle 9.00 alle 12.00.

Vaccini: accesso diretto

L’accesso diretto senza prenotazione è stato confermato fino alla fine del mese di dicembre. Ne potranno usufruire coloro che devono ancora ricevere la prima dose (e che non si sono prenotati sul sito ilPiemontetivaccina.it), o che devono rispettare l’obbligo vaccinale o ancora che hanno il green pass in scadenza nelle successive 72 ore.

Vaccini: terza dose

Per quanto riguarda la terza dose – che ora viene inoculata a distanza di 5 mesi dalla seconda – i cittadini riceveranno un sms dalla Regione 15 giorni prima della scadenza del termine. L’sms conterrà anche l’indicazione di un appuntamento, che potrà essere modificato sul portale ilPiemontetivaccina.it. Si potrà cambiare l’appuntamento anche dal proprio medico di famiglia, se vaccinatore, e nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale.

Vaccini: farmacie aderenti

Le farmacie aderenti nella zona del novese sono:

Arquata Scrivia: Giacoboni, Moderna

Bosco Marengo: Gragnolati

Cassano Spinola: Barozzi

Novi Ligure: Bajardi, Giara, Novinove, Pieve, Valletta

Pasturana: Bianchi

Pozzolo Formigaro: Perseghini

Serravalle Scrivia: Balbi

Villalvernia: Ricci

Contagi in aumento a Novi, Bosio e Gavi

Intanto a Novi, Bosio e Gavi continuano a registrarsi aumenti nel numero dei contagiati. Secondo l’ultimo dato ufficiale, quello di ieri, Bosio è arrivato a quota 25, Gavi a 19 e Novi a 43. In relazione al numero degli abitanti, Bosio è entrato nella poco invidiabile top ten dei Comuni piemontesi con la maggior incidenza di coronavirus. A Gavi invece questo pomeriggio le scuole medie rimarranno chiuse e il servizio mensa sospeso a scopo precauzionale: tra gli alunni infatti si sono registrati alcuni casi di positività.