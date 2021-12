Scrivia, una barriera verde contro piene e inquinamento

NOVI LIGURE — Il Comune di Novi Ligure ha ottenuto un finanziamento per sistemare l’area del Maglietto, lungo il corso dello Scrivia. L’intervento consiste nel consolidamento naturale del versante, «allontanando l’acqua e riportandola al centro dell’alveo, con la formazione di cumuli di ghiaia sotto la sponda, e ricreando il bosco ripariale asportato dalle piene», spiega l’assessore all’Ambiente Roberta Bruno.

Per i lavori serviranno circa 75 mila euro, che la città ha ottenuto dalla partecipazione a un bando della Regione Piemonte per la riqualificazione dei corpi idrici. Novi si è classificata al quarto posto tra 24 progetti presentati, ricevendo un contributo di 510 mila euro da condividere con gli altri partner: i Comuni di Tortona, Carbonara Scrivia, Pozzolo Formigaro, Cassano Spinola e Villalvernia (Comune capofila).

Pulizia dei fiumi: lavori lungo Borbera, Lemme e Scrivia Autorizzati dalla Regione i lavori di asportazione del materiale litoide accumulato. Saranno dragati circa 114 mila metri cubi di sabbia e ghiaia

Dice ancora l’assessore Bruno: «Altri interventi finanziati consistono nel taglio della vegetazione ripariale instabile, nella lotta alle piante esotiche infestanti e nella creazione di fasce tampone di arbusti e alberi ai confini delle aree agricole coltivate per intercettare i nitrati provenienti dalle concimazioni e depurare l’acqua meteorica che arriva allo Scrivia contribuendo così al passaggio dallo stato ecologico “scarso” a quello “buono” entro il 2027».

Al Maglietto, tra l’altro, sorge il primo museo dell’apicoltura aperto in Piemonte, grazie alla donazione di attrezzatura e oggettistica da parte degli apicoltori locali Amelia e Giacomo Bisio.

Maglietto, un luogo da tutelare oggi e per il futuro Si pensa a un intervento per rallentare la corrente dello Scrivia lungo la sponda dove si trova la struttura

Per Novi Ligure, conclude Roberta Bruno «si tratta del primo finanziamento ricevuto sul torrente e al quale dovrebbe seguire il contributo di 350 mila euro sul Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, con il quale si riqualificherà dal punto di vista ecologico, ma anche della fruizione, l’area protetta in località Bettole nei pressi della sede Acos».

Grazie al bando regionale sui corpi idrici sono stati ammessi al finanziamento 13 progetti, per un totale di 2,9 milioni di euro. In provincia di Alessandria ha ricevuto l’ok anche un intervento che riguarderà la riqualificazione ambientale del torrente Orba da Rocca Grimalda a Casal Cermelli, per un importo di 510 mila euro.