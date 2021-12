Abbandona rifiuti in pieno centro a Novi, multato

NOVI LIGURE — Non solo in periferia: l’abbandono indiscriminato di rifiuti coinvolge anche il centro cittadino. È in pieno centro storico, infatti, che lo scorso giovedì l’ispettore di Gestione Ambiente ha “beccato” un residente di Novi Ligure mentre abbandonava rifiuti indifferenziati per strada. L’ispettore Aldo Russo lo ha sorpreso in via Basso, all’altezza del civico 5, e ha immediatamente sanzionato il trasgressore con una multa da 50 euro.

Lunedì 6 dicembre, poi, un cittadino residente ad Acqui Terme ha abbandonato rifiuti urbani sul suolo pubblico a Predosa, in strada Mantovana all’altezza dell’incrocio per cascina Rossa. In questo caso l’ispettore di Gestione Ambiente, Aldo Russo, dopo gli opportuni accertamenti, ha sanzionato il trasgressore con una multa di 100 euro.

Abbandona per strada rifiuti e documenti: individuato e multato È successo a Pasturana, dove un cittadino è stato scovato dall'ispettore di Gestione Ambiente e dovrà pagare una multa salata

Da Gestione Ambiente spiegano che i controlli sul territorio saranno intensificati per identificare il maggior numero di trasgressori che abbandonano rifiuti. Inoltre, Gestione Ambiente offre due servizi gratuiti: i centri di raccolta dove poter conferire i rifiuti urbani differenziabili e, per gli ingombranti, il servizio di ritiro sotto casa su prenotazione (numero verde 800 085 312).