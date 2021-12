"Meet the cartoon", le canzoni dei cartoni diventano jazz

NOVI LIGURE — Questa sera alle 21.00 nuovo appuntamento della rassegna Musicanovi, organizzata dall’associazione Casella. All'auditorium allestito presso la palazzina Coralli dell'ex caserma Giorgi in via Verdi a Novi Ligure, si terrà il concerto dei The 3 in Jazz (posto unico 10 euro, ridotto 5 euro per under 16 e over 70, info 347 6564484).

The 3 in Jazz sono gli strumentisti dell’Orchestra Classica di Alessandria – Massimiliano Mostardini (pianoforte), Riccardo Marchese (batteria) e Leonardo Barbierato (basso elettrico) – che si esibiranno nel concerto “Meet the cartoon”. «The 3 in Jazz è una formazione composta da tre musicisti differenti per stile ed età, comunque omogenei nella passione per il linguaggio jazzistico – spiegano dal Casella – Ascolteremo alcune tra le più conosciute colonne sonore e canzoni tratte da celeberrimi cartoni animati riproposti in chiave jazz con arrangiamenti mai banali e intrisi di indubbie raffinatezze stilistiche. Tra i brani in programma ricordiamo: La Pantera Rosa, Someday My Prince Will Come, Gli Aristogatti, La Carica dei 101, Popeye, The Muppet Show, oltre ad alcuni tradizionali standard jazzistici di sempre».

Massimiliano Mostardini, avvocato e musicista milanese, da sempre frequenta il mondo del jazz e della musica fusion. Ha suonato con numerose formazioni (dal trio alla big band) esibendosi in Italia e all'estero. Riccardo Marchese, batterista e compositore attivo sulla scena musicale italiana. Vincitore di una borsa di studio per frequentare il campus estivo del Berklee College of Music dove ha l’opportunità di suonare con i migliori musicisti internazionali. Leonardo Barbierato, proveniente da una famiglia di musicisti, si avvicina alla musica studiando violino. È presente presso numerosi studi di registrazione in qualità di session man e svolge intensa attività concertistica in importanti rassegne e festival.