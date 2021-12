Moda, all'Outlet gli abiti upcycling creati dagli studenti di Naba

SERRAVALLE SCRIVIA — L’industria tessile ogni anno produce 1,2 miliardi di tonnellate di Co2 e 2 milioni di tonnellate di rifiuti, ma il 95 per cento degli abiti può essere riciclato. Da questa consapevolezza al MacArthurGlen Outlet di Serravalle Scrivia è nata l’iniziativa “Recycle Your Fashion”, che si pone l’obiettivo di offrire una seconda vita si capi di vestiario dismessi.

L’Outlet di Serravalle Scrivia e Naba, la Nuova Accademia di Belle Arti, hanno voluto portare ancora oltre questo progetto diffuso in tutti i centri McArthurGlen con due Capsule collection, composte da dieci total look ciascuna, realizzate dagli studenti del Biennio Specialistico in Fashion and Textile Design del campus di Milano (Arda Paris Akay, Federica Barone, Rebecca Bertolasi, Giulia Brizzolari, Silvia Cannarella, Giulia Ciola, Carlotta Civolani, Damla Guden, Claudia Maria Ialacci, Yufan Jiang, Yuling Jiang, Maria Llinares Torregrosa, Claudia Montuori, Julia Cristina Salvarani Diez, Yaqian Zhao), e del Triennio in Fashion Design della sede Naba di Roma (Ludovica Berardi, Diana Borea, Sara Cotino, Daniela Di Pastena, Attilio Grecola, Jiang Qian, Dylan Lemos, Marianna Losardo, Gabriele Nestonni).

Entrambe le Capsule collection, che hanno visto il coordinamento del docente Naba Alessandro Manzi, di Luca Belotti, Course Leader dei Bienni Specialistici dell’Area Fashion Design, dei Fashion designer Alice Curti, Alberto Petillo e Riccardo Scaburri di Lessico Familiare per il campus di Naba a Milano, e di Diego Manfreda, Course Advisor Leader del Triennio in Fashion Design per gli studenti della sede di Roma, saranno in vendita negli Outlet di Serravalle e Castel Romano a partire dal 6 dicembre e per le 2 settimane successive.

Per l'occasione verranno allestiti anche due pop up store: nel centro di Serravalle prenderà vita “The Sustainable Box”, frutto del lavoro di Margherita Data, Bianca Del Biondi, Maria Crociata, Mirko Basile e Mimma Pezzo, studenti dell’indirizzo in Fashion Styling and Communication del Triennio in Fashion Design nella sede milanese di Naba. “The Sustainable Box” è pensato per ricreare un luogo all’interno del quale l’individuo possa entrare concretamente in contatto con il tema dell’upcycling, partecipando attivamente attraverso l’interazione con oggetti ed elementi della quotidianità.

Donatella Doppio, Regional Director Italia di McArthurGlen Group ha dichiarato: “Le capsule collection realizzate dagli studenti dell’Area Fashion Design di Naba rappresentano davvero un’evoluzione positiva e complementare al progetto “Recycle your Fashion”, un’iniziativa che abbiamo lanciato solo pochi mesi fa e che ha già riscosso un forte interesse in tutti i nostri centri in Italia. Questi progetti riflettono la volontà del Gruppo di sensibilizzare il consumatore verso una maggiore responsabilità sociale ed ambientale, ma sono anche esempi della forte determinazione con cui ci impegnano direttamente nell’economia circolare, nel contrasto allo spreco e nella promozione di un consumo consapevole”.

Colomba Leddi, Naba Fashion Design Area Leader commenta: “Progettualità e sperimentazione si sono incontrate nel lavoro ideato e sviluppato insieme a McArthurGlen. Gli studenti dell’Area Fashion Design dell’Accademia con “Recycle Your Fashion” hanno potuto realizzare queste Capsule collection, approfondendo il tema dell’upcycling e cogliendo l’opportunità di donare ad abiti e accessori smessi una nuova vita. Anche per Naba, come per McArthurGlen, è fondamentale trasmettere questi valori, importanti oggi più che mai, proprio a partire dalla formazione, sviluppando progetti innovativi come questo”.

McArthurGlen ha scelto di supportare in modo indipendente The Ocean Cleanup, associazione senza scopo di lucro la cui mission è quella di sviluppare tecnologie che consentano di intercettare gli inquinanti plastici presenti nei fiumi per impedirne il raggiungimento dell'oceano, oltre che ad estrarre quelli già presenti.

Aderire a “Recycle Your Fashion” nei Designer Outlet Italiani McArthurGlen è sempre possibile. Durante le visite ai Centri, infatti, si possono consegnare al Guest Services capi di abbigliamento e accessori che, con la collaborazione di un partner specializzato, saranno visionati per stabilirne il miglior futuro utilizzo. I vestiti in buone condizioni saranno donati per essere riutilizzati, gli elementi riciclabili saranno trasformati in nuovi abiti e altri beni di consumo.