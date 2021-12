Tra dolce e salato tutto pronto per le delizie targate Slow food

NOVI LIGURE — Avrebbero dovuto essere i prodotti DeCo del distretto del novese ad aprire, mercoledì, il programma di “Natale a Novi”. La manifestazione però è stata sospesa a causa della nevicata. Si ripartirà quindi nella tensostruttura allestita nel cortile di palazzo Dellepiane oggi e domani con il Mercato Slow dell’Agrobiodiversità (dalle 10 alle 19), realizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food di Gavi e Ovada. Saranno ospitati presidi e piccoli produttori selezionati. Farà ritorno in città il rinomato Cappone di Morozzo, primo presidio Slow Food del 1991.

Fra le eccellenze che saranno al Mercato dell’agrobiodiversità vi sarà il peperone di Capriglio. Capriglio è un paesino del Monferrato che conserva un peperone dalle origini antiche, selezionato e coltivato da oltre due secoli e tramandato di generazione in generazione dagli agricoltori locali.

Accanto al cappone di Morozzo e ai peperoni di Capriglio si potranno assaggiare i mieli di alta montagna come quello di rododendro, quello ai millefiori e quello di melata di miele. Non mancheranno poi presidi “storici” come la fragolina di Tortona e la testa in cassetta e tante altre prelibatezze.

Il fine settimana successivo, quello del 18 e 19 dicembre avrà come protagonisti i più piccini grazie a “Babbo Natale e gli elfi del Parco – Mercato del giocattolo usato”, realizzato dalla proloco di Novi. Il periodo dell’Avvento, nella tensostruttura, si chiuderà il 22 e il 23 dicembre con il mercato del formaggio e dei suoi abbinamenti, promosso da Caseus-formaggi italiani.