Buoni spesa Covid, al via una una nuova distribuzione

NOVI LIGURE — Prenderà il via oggi a Novi Ligure la distribuzione dei buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà economica a causa del coronavirus. Si tratta di una terza tranche di aiuti, assegnati secondo i criteri contenuti nel bando emesso il 22 novembre scorso dal Csp, il consorzio dei servizi sociali.

La distribuzione sarà effettuata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza Dellepiane, piano terra del municipio) a partire da questa mattina. Per evitare assembramenti è stato predisposto un calendario:

mercoledì 15 dicembre (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16) i richiedenti con iniziale del cognome dalla lettera “A” alla “K”

giovedì 16 dicembre (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16) i richiedenti con iniziale del cognome dalla lettera “L” alla “Z”

venerdì 17 dicembre (dalle 9 alle 12) tutti coloro impossibilitati a essere presenti nelle giornate prestabilite.

I buoni potranno essere utilizzati per acquistare generi di prima necessità. Per avere informazioni sulla consegna dei buoni è possibile contattare direttamente l’Urp in orario d’ufficio (tel. 0143 772277, numero verde 800 702811, email urp@comune.noviligure.al.it).