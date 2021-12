Fissati i recuperi, ma domenica ancora molti rinvii

ALESSANDRIA - Fissate dal comitato regionale Piemonte-Valle d'Aosta le nuove calendarizzazioni dei campionati regionali con il comunicato ufficiale di oggi, ma per il prossimo weekend si prevedono di nuovo una serie di rinvii.

Per quanto riguarda i recuperi, si comincia con Castellazzo-Rivoli di Eccellenza, l'unica gara posticipata, che dovrebbe giocarsi domenica 29 dicembre.

Per Promozione e Prima Categoria invece si aggiunge un turno in più giovedì 6 gennaio dove recuperare l'ultimo turno del girone di andata, per poi tornare sui binari del 'vecchio' calendario domenica 9 con la prima giornata di ritorno.

In Seconda Categoria, invece, si aggiunge un turno supplementare proprio domenica 9 gennaio per recuperare l'ultima di andata e ricominciare poi con il 16 come da programma il girone di ritorno.

A rendere però difficile il rispettare questo cronoprogramma è il fatto che, ufficiosamente, molte delle partite in programma per questa domenica non si svolgeranno perché le squadre hanno già chiesto il rinvio: in Promozione salteranno quasi sicuramente Gaviese-Trofarello, Novese-Santostefanese e Ovadese-Cit Turin. In Prima Categoria tutte e otto le squadre impegnate fra le mura di casa hanno chiesto di poter posticipare la propria partita e ora resta solo da vedere cosa intenderà fare la Federazione.

In Seconda non ci sono per il momento informazioni certe, ma è difficile credere che si possa scendere in campo, così come per molte squadre giovanili impegnate nei campionati regionali.

Ultimi ma non meno importanti, i tornei provinciali: la delegazione di Alessandria sta valutando cosa fare, forte anche della possibilità di recuperare a gennaio eventuali turni saltati ora perché la ripresa non è programmata fino alla fine del mese, ma molto dipenderà anche in questo caso dal numero delle richieste di rinvio.