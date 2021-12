Scuola, iscrizioni online e segreterie aperte per chi non ha il pc

NOVI LIGURE — Dal 4 al 28 gennaio: è questa la finestra in cui sarà possibile iscrivere bambini e ragazzi alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. I termini sono stati fissati dal ministero dell’Istruzione: le iscrizioni saranno possibili dalle 8 del 4 gennaio alle 20 del giorno 28. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola elementare, media e superiore). Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.

Possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni per lo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, qualora abbiano aderito alle procedure.

Il ministero dell’Istruzione mette a disposizione delle scuole e delle famiglie il sito www.istruzione.it/iscrizionionline per la presentazione delle iscrizioni. Le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale (le iscrizioni vere e proprie, però, partiranno il 4 gennaio).

Scuola: un aiuto per le iscrizioni

Per le famiglie prive di mezzi informatici, le scuole di Novi Ligure mettono a disposizione le proprie segreterie:

Istituto Comprensivo 1, presso Scuola “G. Pascoli” - c.so Italia, 56 – tel. 014373186

Istituto Comprensivo 2, presso Scuola “G. Boccardo” - via A. Ferrando Scrivia, 24 – tel. 014376047

Istituto Comprensivo 3, presso Scuola “M. L. Zucca” – Ufficio Segreteria - via Verdi, 113 – tel. 014370601

Kidschool, via Gorizia, 15 – tel. 0143510253

Scuola dell’Infanzia Don Bosco, via S. G. Bosco, 97 – tel. 01432892

Liceo Scientifico Amaldi con annessa sez. classica, via Mameli 9 – tel. 0143 76604

Istituto Istruzione Superiore Ciampini-Boccardo, via Verdi 44 – tel. 0143 73015

Scuola: l’età per iscriversi

alla scuola dell’infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022. Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile 2023.

alla scuola elementare hanno l’obbligo di iscriversi le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Per l’anno scolastico 2022/2023 possono inoltre iscriversi le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2023.

Scuola: il servizio scuolabus

Si invitano i genitori degli alunni che hanno necessità di utilizzare il trasporto scolastico a prendere informazioni telefonicamente o su appuntamento presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Novi Ligure (tel. 0143 772249 o 0143 772234) circa l’organizzazione del servizio e in particolare sui percorsi attivi.