Piano mobilità: tangenzialina, piazza XX e Z3 le opere decisive

NOVI LIGURE — Il Comune di Novi Ligure ha presentato il nuovo Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile. Il Piano, che si sviluppa lungo un arco di diversi anni, prevede modifiche urbanistiche e nuove soluzioni per la viabilità.

L’intervento principale riguarda la nuova tangenzialina, che sarà realizzata con i fondi per le opere compensative del Terzo Valico e che collegherà direttamente Pozzolo Formigaro con l’area industriale Ilva. In questo modo gli automezzi, specialmente quelli pesanti, potranno raggiungere il casello autostradale di Novi, sulla bretella A7/A26, senza attraversare la città. La nuova tangenzialina seguirà l’attuale percorso di strada Pagnoletta e strada Castelgazzo, dietro lo stabilimento di Acciaierie d’Italia. I due sottopassi – colli di bottiglia che impediscono l’agevole passaggio degli automezzi – saranno sostituiti da un unico sovrappasso ferroviario.

Sempre con i fondi per le opere compensative del Terzo Valico sarà anche rifatto l’incrocio tra via Raggio, corso Marenco e via Verdi, in corrispondenza di piazza XX Settembre. Si tratta di uno dei punti nevralgici della viabilità cittadina e nelle ore di punta si verificano lunghe code. Al posto dell’incrocio, sarà realizzata una rotatoria della forma vagamente oblunga, che dovrebbe smaltire il traffico. Anche piazza XX Settembre subirà un intervento di restyling: il numero di parcheggi si ridurrà un po’, ma tutta la viabilità della zona sarà più razionale.

Sul tavolo anche l’intervento nell’area Z3 (piazza Pernigotti, piazza delle corriere e via Pietro Isola), dove il trasferimento del supermercato Lidl potrebbe modificare l’attuale viabilità. L’ipotesi infatti è che il supermercato si sposti nell’area dell’ex macello comunale, sempre in via Isola. A quel punto la via potrebbe essere allargata e resa a doppio senso nell’ultimo tratto, quello tra via Pavese e la rotatoria.