Musica, danza e fitness: nasce a Novi l'associazione Marconi

NOVI LIGURE — Musica per nutrire lo spirito, danza per il divertimento e fitness per il benessere del fisico: a Novi Ligure è stata appena tenuta a battesimo una nuova associazione culturale e sportiva. Si chiamerà “Marconi”, perché la sede è in via Marconi 22 a Novi, «ma anche perché lo scienziato italiano è stato l’inventore della radio, che ha consentito alla musica di diffondersi in ogni angolo della Terra», spiega Tomaso Di Muzio, 46enne fondatore e presidente del nuovo sodalizio.

Tre i pilastri su cui si baserà l’associazione Marconi: i corsi di musica, quelli di danza e poi ginnastica e discipline sportive di ispirazione orientale come yoga, pilates e tai chi.

I corsi di musica, dice Di Muzio, saranno adatti a tutte le età e a tutti i livelli di preparazione. Quelli di pianoforte saranno tenuti dallo stesso Di Muzio, maestro di pianoforte jazz con laurea conseguita al conservatorio Vivaldi di Alessandria. Già in cantiere anche i corsi di canto (Giulia Aneli), chitarra elettrica (Matteo Cerboncini), batteria (Folco Fedele), song writing (Andrea Grimaldi), basso elettrico (Andrea Imelio) e ancora produzione musicale, tecnico del suono e djing.

Nella sede di via Marconi 22 c’è anche lo spazio per realizzare una sala prove. «È uno dei progetti per il prossimo anno – afferma Tomaso Di Muzio – Potremo metterla a disposizione degli allievi e di chi volesse creare un proprio gruppo musicale».

Oltre alla musica ci sarà spazio per la danza moderna e per le danze caraibiche (di cui il presidente di Marconi è istruttore) e per corsi di yoga, pilates e tai chi. Per provare la variegata offerta dell’associazione sono già acquistabili degli originali regali di Natale: gift card per lezioni di musica o di fitness.