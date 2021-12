Novi sempre più "rossa": contagi più che raddoppiati da lunedì

NOVI LIGURE — Adelante al pranzo di Natale, con jucio. Parafrasando il Manzoni, festeggiamo insieme ai nostri cari, ma con giudizio. A Novi Ligure infatti il numero di casi di coronavirus è in costante aumento: 183 secondo il dato ufficiale appena diffuso dalla Regione. I positivi sono più che raddoppiati in appena cinque giorni (lunedì erano 87). Per ritrovare un numero così alto di contagiati bisogna tornare indietro a un anno fa.

La campagna vaccinale però ha sortito i suoi effetti, aiutando a prevenire le forme gravi della malattia. In questo stesso periodo, nel 2020, la provincia di Alessandria pagava un duro tributo di sangue, con una decina di morti al giorno. Oggi sono 1-2 alla settimana.

Coronavirus, contagi sempre in crescita ma pochi in ospedale Positivi a Novi Ligure saliti a 86 (+22 in una settimana). Ma rispetto a un anno fa sono pochi quelli che finiscono al San Giacomo

Grazie ai vaccini è diminuita anche la pressione sugli ospedali. Alla vigilia di Natale del 2020, i ricoverati nei nosocomi dell’Asl (escluso quindi l’ospedale di Alessandria che fa capo all’Aso) erano 315, di cui 43 al San Giacomo di Novi Ligure. Oggi sono 68, meno di un quarto, e a Novi i posti letto occupati per Covid sono solo 5 (nessuno è in terapia intensiva). In Piemonte, l'80 per cento delle persone ricoverate in terapia intensiva non è vaccinato; il restante 20 per cento è sì vaccinato, ma presentava un quadro clinico serio per patologie pregresse.

I numeri dei positivi sono alti anche a Gavi (34, +3 rispetto a ieri), Pozzolo Formigaro (27, +3) e Serravalle Scrivia (29, +6). Nella poco invidiabile classifica seguono Arquata Scrivia (24, +6 rispetto a ieri), Stazzano (16, +5), Cassano Spinola (11, +4), Pasturana (11, +3) e Basaluzzo (7, +3). Si registrano anche 6 positivi a Bosio e a Borghetto Borbera, 4 a Fresonara, 3 ad Albera Ligure, Francavilla Bisio, San Cristoforo e Vignole Borbera, 2 ad Albera Ligure, Mongiardino Ligure e Voltaggio, 1 a Carrosio, Grondona, Parodi Ligure e Tassarolo.