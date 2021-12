Novi, 95 contagi in un giorno: positivo l'1 per cento dei residenti

NOVI LIGURE — In un solo giorno a Novi Ligure sono stati registrati 95 nuovi positivi. Secondo l’ultimo dato ufficiale disponibile, quello di ieri sera, i residenti contagiati dal coronavirus sono 316 (l’altro ieri erano 221), pari a oltre l’1 per cento della popolazione. Numeri così alti sono stati registrati solo a novembre del 2020, nel pieno della seconda ondata.

I casi sono in aumento anche in tutto il circondario: 54 positivi a Pozzolo Formigaro, 52 a Serravalle Scrivia, 40 ad Arquata Scrivia, 39 a Gavi, 27 a Stazzano, 23 a Cassano Spinola, 18 a Pasturana e 16 a Basaluzzo.

Numeri in crescita anche in val Borbera: 11 a Vignole, 10 a Borghetto, 5 a Grondona e Albera Ligure, 2 a Cabella. Stazionari invece Mongiardino (2), Rocchetta (1) e Roccaforte (1). In val Lemme, oltre a Gavi, risultano positivi anche a Bosio (8), San Cristoforo (5), Voltaggio e Francavilla Bisio (3), Carrosio e Parodi Ligure (1).

Coronavirus: Novi, a Natale i contagi sfondano quota 200 In sette giorni l'aumento è stato di 132 casi. La settimana precedente l'incremento era stato di soli 22 casi

Vaccini: accesso diretto

L’Asl ha deciso che proseguirà fino al 30 gennaio l’accesso diretto ai centri vaccinali della provincia di Alessandria. Le vaccinazioni con accesso diretto di prime dosi per gli over 12 e di dosi aggiuntive per obblighi vaccinali o scadenza green pass sono effettuate nei centri hub dalle 9.00 alle 12.00. Le somministrazioni delle altre dosi aggiuntive vengono invece effettuate su convocazione.

Vaccini a Novi: le date

L’hub allestito presso il centro fieristico Dolci Terre, a Novi Ligure, sarà aperto nelle seguenti giornate: 29, 30 e 31 dicembre e 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 gennaio 2022 (in pratica tutti i giorni tranne sabato, domenica e festivi).