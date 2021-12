Fondazione Crt porta in scena musica e teatro

NOVI LIGURE — Dal teatro alla musica, tre produzioni culturali della zona di Novi Ligure vanno in scena con il sostegno della Fondazione Crt. Il bando Not&Sipari, dedicato alle produzioni artistiche in Piemonte e Valle d’Aosta, ha premiato complessivamente 58 progetti. Tra questi, anche quelli proposti da Comune di Novi Ligure, dall’associazione Commedia Community di Arquata Scrivia e dall’istituto musicale Casella di Novi.

«La cultura, in tutte le sue declinazioni, è un collante fondamentale della comunità, a maggior ragione dopo la pandemia: in un momento così complesso, la Fondazione Crt tiene accese le luci delle produzioni artistiche, un ecosistema strategico per il territorio anche sotto il profilo economico-occupazionale», afferma il presidente Giovanni Quaglia.

Not&Sipari ha sostenuto in questi anni oltre 4 mila iniziative per 43 milioni di euro. Al Casella, il contributo servirà per l’organizzazione della rassegna concertistica Musicanovi, mentre l’associazione Commedia Community li userà per la stagione 2022 al teatro della Juta di Arquata e al teatro Civico di Gavi. Il Comune di Novi invece intende usare i fondi della Fondazione per il progetto Oan, Officina artistica novese.