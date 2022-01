Da Bergamo a Castellania. In bici, per Coppi

CASTELLANIA - Sono partiti alle 4 da Bergamo. In bicicletta, per raggiungere Castellania e rendere omaggio a Fausto Coppi. Due appassionati, che hanno scelto il giorno del 62° anniversario della scomparsa per salire ai piedi della chiesetta, dove alla messa c'erano Marina Coppi, il sindaco Sergio Vallenzona, corridori, appassionati, lo stand dell'associazione 'Fausto e Serse Coppi a Castellania'.

Non la folla di altri anni, per via della pandemia, che ha limitato il programma, ma negli sguardi di tutti l'amore per un campione senza tempo.

Cantato da Davide Ferrari, nel suo 'Coppi e il diavolo' al Museo dei Campionissimi a Novi, la narrazione di Gianni Brera, in scena il giornalista, il Campionissimo e Biagio Cavanna, gli spettatori in piedi ad applaudire una interpretazione straordinaria, che ha commosso, alle lacrime anche il sindaco Gian Paolo Cabella.

Commozione anche a Ercole di Caserta, dove molte autorità hanno visitato il monumento a Fausto Coppi voluto da Angelo Salvatore Letizia, Amedeo Marzaioli e Pasquale Ventriglia, in vicolo Michitto, presente anche alla funzione Giampaolo Bovone.