Gara di addobbi, Novi si scopre città del Natale: i vincitori

NOVI LIGURE — Oltre 50 partecipanti, 37 mila visualizzazioni e 3.685 voti espressi: è stata grande l’adesione alla prima edizione del concorso di addobbi natalizi organizzato a Novi Ligure dal Comune e dal Distretto del Novese. In appena dieci giorni, la pagina Instagram “Novi città del Natale” è stata visitata da migliaia di persone per ammirare le più belle decorazioni natalizie di attività commerciali e abitazioni private.

Il voto popolare ha decretato vincitore per la categoria Abitazioni gli addobbi di via Lodolino 10 realizzati da Lucia Guglielmi, e per la categoria Negozi la “Luna in Fiore” di via Garibaldi 75. Per le abitazioni piazza d’onore per via La Malfa 15 (Sonia Castucci), terzo posto per via Casteldragone 102 (famiglia Germoglio), quarto per via Casteldragone 110 e quinto per Crosa della Maccarina 30/b (Silvana e Giovanni Chirico).

Tantissime le foto delle attività commerciali che hanno comunque ricevuto l’apprezzamento del pubblico, come la Profumeria Valentini, Eloisa Massolo wedding planner, La cantina di Fra Lele, Farmacia Giara, Giuliateria 1860.

La premiazione avrebbe dovuto svolgersi il 6 gennaio in occasione delle iniziative legate alla Befana che sono state annullate, pertanto si svolgerà appena le condizioni epidemiologiche lo renderanno possibile.

Grazie a Novi Città del Natale si è potuto scoprire che proprio come nei film di Natale, dove ogni angolo delle case viene addobbato: dal tetto alla facciata, dalle finestre alle porte, senza dimenticare i giardini e i terrazzi, tutto questo succede anche a Novi: sono diverse le case addobbate con veri e propri allestimenti da far invidia ai più classici allestimenti cinematografici a tema natalizio.