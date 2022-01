Libero Traverso, si è spento l'ultimo testimone della Resistenza

NOVI LIGURE — È morto ieri all’età di 98 anni Libero Traverso, l’ultimo partigiano residente a Novi Ligure ancora in vita. Traverso era nato nel 1923 in alta val Lemme, a Molini di Fraconalto. Nell’ottobre del 1944 si era unito alla Divisione Mingo, che operava sull’Appennino ligure-piemontese, con il nome di battaglia di “Rossi”, per partecipare attivamente alla guerra di Liberazione. Era rimasto con la Brigata Pio fino alla fine del secondo conflitto mondiale, nell’aprile del 1945.

A settembre, in occasione del suo 98esimo compleanno, Libero “Rossi” Traverso aveva ricevuto la visita del sindaco Gian Paolo Cabella e di Gianni Malfettani, presidente novese dell’Anpi, l’associazione dei partigiani, che gli avevano consegnato un attestato di riconoscenza.

Per l’occasione, l’anziano partigiano aveva indossato ancora una volta con orgoglio il foulard rosso orlato di tricolore. “Rossi” era l’ultimo nostro concittadino ancora in vita ad aver partecipato attivamente alla Resistenza e aveva ricevuto anche la Croce al merito di Guerra per le sue azioni nella Divisione Mingo.

«Ultimo testimone di un periodo cruciale della storia d’Italia durante il quale si sono affermati i valori su cui si fonda ancora oggi la nostra Repubblica – aveva detto Cabella – È nostro compito ringraziare chi come lui ha combattuto per la nostra libertà e nostro dovere perpetuare i valori per i quali la sua generazione si è sacrificata in combattimento».

Il rosario sarà celebrato domani alle 19.00 alla chiesa della Collegiata, a Novi. Il giorno seguente, venerdì 7, funerale sempre alla Collegiata, alle 10.00. "Rossi" riposerà al cimitero di Rovereto di Gavi.



