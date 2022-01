Gestione Acqua, apre il nuovo sportello a Borghetto Borbera

BORGHETTO BORBERA — Ha aperto ieri il nuovo sportello pubblico di Gestione Acqua a Borghetto Borbera. Il nuovo ufficio – spiegano dal Gruppo Acos – andrà a sostituire lo sportello sito a Vignole Borbera in via Dante, alla frazione Variano Superiore. Il nuovo sportello è sito presso i locali del municipio di Borghetto, in piazza Europa 13, e sarà aperto al martedì dalle 13.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.00. Per i contatti telefonici si farà sempre riferimento al numero verde 800 220 330.