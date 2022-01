Porta a porta, dal 31 gennaio via gli ultimi cassonetti stradali

NOVI LIGURE — Da lunedì 31 gennaio parte il nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” nella Zona 3 e nella Zona 4 di Novi Ligure. Con gennaio tutta la città di Novi Ligure sarà a regime; anche i cittadini delle Zone 3 e 4 inizieranno a esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che abbiamo consegnato a domicilio e anche in quelle zone verranno rimossi i contenitori stradali. «Si completa, così, un progetto iniziato anni fa e che in tutti i Comuni già avviati sta dando ottimi risultati in termini di aumento della percentuale di raccolta differenziata e di calo della produzione di indifferenziato pro capite», dicono da Gestione Ambiente.

Nelle Zone 3 e 4, a partire dal 31 gennaio, saranno rimossi i contenitori stradali, e nella settimana dal 7 all’11 febbraio verranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dal porta a porta. Fino al 5 febbraio si avrà, però, ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente (ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta). Poi, dal 7 febbraio si dovranno esporre solo i contenitori nuovi provvisti di tag elettronico.

Differenziata, Gestione Ambiente cambia app: ora c'è Junker A breve la vecchia app sarà rimossa dagli store e non sarà più aggiornata

I cittadini che non hanno ancora ricevuto i contenitori possono chiamare il numero verde 800 085 312 per avere informazioni sulle consegne a domicilio su prenotazione o ritirarli, dall’1 al 12 febbraio, davanti allo stadio in viale della Rimembranza (ore 8.30-13.30) e presso la ex caserma Giorgi (ore 15.00-20.00).